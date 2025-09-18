Su Canale 5 arriva in esclusiva il travolgente "Elodie Stadium Show"

Stasera, in esclusiva su Canale 5, arriva in prime-time "Elodie The Stadium Show", il live-evento di Elodie nell'iconico palcoscenico di San Siro. "Elodie The Stadium Show" è uno spettacolo straordinario, un’esperienza live dal respiro internazionale che celebra il suo stile inconfondibile e la sua forte presenza scenica. Un racconto visivo e musicale suddiviso in quattro atti - Audace, Galattica, Erotica e Magnetica - che porta in scena le molteplici sfaccettature dell’artista, alternando momenti intimi e riflessivi a sequenze esplosive e di grande impatto. Ospiti del live, grandi nomi del panorama musicale: Gianna Nannini e Gaia.