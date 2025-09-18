Logo Tgcom24
Su Canale 5 arriva in esclusiva il travolgente "Elodie Stadium Show"

Giovedì 18 settembre in prima serata va in onda lo show registrato quest'estate a San Siro

18 Set 2025 - 09:26
Stasera, in esclusiva su Canale 5, arriva in prime-time "Elodie The Stadium Show", il live-evento di Elodie nell'iconico palcoscenico di San Siro. "Elodie The Stadium Show" è uno spettacolo straordinario, un’esperienza live dal respiro internazionale che celebra il suo stile inconfondibile e la sua forte presenza scenica. Un racconto visivo e musicale suddiviso in quattro atti - Audace, Galattica, Erotica e Magnetica - che porta in scena le molteplici sfaccettature dell’artista, alternando momenti intimi e riflessivi a sequenze esplosive e di grande impatto. Ospiti del live, grandi nomi del panorama musicale: Gianna Nannini e Gaia.

Elodie domatrice di San Siro tra drag queen e messaggi di inclusività

Elodie e Sfera Ebbasta di nuovo insieme per un nuovo singolo, "Yakuza"

Ad accompagnare Elodie, una band e un corpo di ballo che, con coreografie suggestive, contribuisce a rendere il concerto ancora più potente, espressivo ed emozionante. Il palco, dal design innovativo e imponente, è dominato da tre grandi ledwall: in quello centrale è stata posizionata una "stanza", che amplifica l’energia delle performance. Vasche d’acqua e pedane mobili completano la struttura, creando uno show immersivo. Elodie celebra la diversità e la libertà con un forte messaggio di inclusione. La direzione artistica è di Laccio.

