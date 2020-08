Ellen Pompeo: "Ho scelto di restare a Grey's Anatomy solo per i soldi"

Ellen Pompeo è una delle donne più pagate della tv. In una lunga intervista l'attrice confessa che la sua partecipazione a "Grey’s Anatomy" è stata una sorta di ripiego. Era reduce dal successo di "Moonlight Mile" e aveva ricevuto i complimenti di molti registi come Sam Mendes, Steven Spielberg e Warren Beatty. Ma non arrivava nessuna proposta, così ha deciso di buttarsi sulla serie tv: "Dovevo pagare l'affitto, l'ho fatto per i soldi"

La stra 50enne ha tre figli: Eli, 3, Sienna, 5 e Stella, 10 avuti con il marito Chris Ivery e rivela che nel 2018 ha negoziato per uno stipendio annuale di 20 milioni di dollari, rendendola così una delle attrici più pagate in tv: "Per me una sana vita domestica è stata più importante della carriera. Non sono cresciuto con un'infanzia particolarmente felice. Quindi l'idea di avere questo grande marito e questi tre bellissimi bambini e una vita familiare felice era davvero qualcosa che dovevo completare, per chiudere un cerchio nel mio cuore ".

Matrimonio perfetto (dal 2007 con il produttore discografico Chris Ivery), tre figli (Stella di 10 anni, Sienna di 5 ed Eli Christopher di 3), tanto lavoro. Ellen Pompeo non poteva chiedere di meglio. L'attrice protagonista indiscussa di "Grey's Anatomy" compie 50 anni. E li festeggia sul set della sedicesima stagione della serie che l'ha resa famosa. Per Ellen è cominciato tutto per caso: faceva la barista a New York quando è stata selezionata per un casting. Da allora la sua vita è cambiata. Soprattutto dopo il ruolo della dottoressa Meredith Grey. Secondo Forbes, con 23,5 milioni di dollari, è la terza star delle serie tv più pagata.

Ellen in passato ha denunciato un ambiente "tossico": "I primi 10 anni abbiamo avuto seri problemi di cultura, comportamento molto cattivo, ambiente di lavoro davvero tossico, ma quando ho iniziato ad avere figli, per me le cose sono cambiate. Devo provvedere alla mia famiglia. Ma dopo la decima stagione abbiamo avuto alcuni grandi cambiamenti davanti e dietro la telecamera. È diventato il mio obiettivo avere un'esperienza lì di cui potrei essere felice e orgoglioso, perché abbiamo avuto tanta agitazione per 10 anni".

