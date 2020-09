Ellen DeGeneres torna in tv: "Mi dispiace tanto se ho deluso e ferito"

"Ho appreso che qui sono accadute delle cose che non avrebbero mai dovuto accadere". Ellen DeGeneres si scusa pubblicamente nella prima puntata del suo show che è arrivato alla 18esima edizione. Dopo lo scandalo lanciato da alcuni ex collaboratori che hanno denunciato un ambiente "tossico e razzista ", la presentatrice, che non è mai stata chiamata in causa, si è assunta tutte le responsabilità e si è sentita in dovere di dare delle spiegazioni. Dopo aver licenziato i responsabili.

"Essere conosciuta come ‘Be kind lady' ti mette in una posizione difficile - ha detto - La verità̀ è che in effetti io sono la persona che vedete in tv. Ma sono anche tante altre cose. A volte sono triste, arrabbiata, ansiosa, frustrata, impaziente e sto lavorando su tutto questo".

La presentatrice ironizza: "Sapete che sono anche un'attrice, una volta ho interpretato una donna eterosessuale quindi sono anche abbastanza brava. Ma non credo di essere così brava da venire davanti a voi per diciassette anni e ingannarvi. Questa sono io e la mia intenzione è sempre stata quella di essere la persona migliore che io possa essere. E se ho deluso o ferito qualcuno, mi dispiace tanto. Se è stato così, ho deluso e fatto male anche a me stessa perché ho sempre cercato di crescere come persona, ho sempre considerato tutto ciò che mi succede come un'opportunità per imparare. Faccio questo lavoro per far ridere le persone e farle sentire bene. Questo è ciò che amo fare".

