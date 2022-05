Ellen DeGeneres chiude il suo show: stelle e lacrime per l'ultima puntata

Il 26 maggio cala il sipario definitivamente sul talk show pomeridiano condotto dall'attrice comica. "Se sei una persona creativa - aveva detto tempo fa - devi essere costantemente messa alla prova e per quanto lo show sia fantastico e divertente, non rappresenta più una sfida per me". Tra gli ospiti dell'ultima puntata, registrata settimane fa, l'ex first lady Michelle Obama, Jennifer Garner, Channing Tatum, Serena Williams, Zac Efron, Adam Levine, Behati Prinsloo, Gwen Stefani, David Letterman, Diane Keaton, Kim Kardashian, Portia Rossi , moglie della DeGeneres.

Dal suo debutto, l'

8 settembre del 2008

, nel corso di 19 stagioni, nel salotto di Ellen si sono alternati oltre quattromila ospiti, da presidenti a first lady, oltre che probabilmente qualsiasi personalità dell'industria dell'intrattenimento.

L'anno scorso sono stati ospiti anche i

Maneskin

Oprah Winfrey

, i quali si sono esibiti con "Beggin". Jennifer Aniston fu la prima ospite in assoluto e tornerà per essere l'ultima. Un'altra ospite d'eccezione sarà, alla sua prima apparizione davanti a un pubblico dalla pandemia. La Winfrey non ha nascosto la sua commozione mostrando grande empatia con la conduttrice, visto che ha vissuto lo stesso momento quando nel 2011 ha deciso di chiudere il suo talk show.

Anche la DeGeneres ha dovuto trattenere le lacrime e rivolgendosi al suo pubblico ha pregato tutti di non piangere, altrimenti avrebbe fatto lo stesso. Ha dato poi il via allo show con il suo inconfondibile siparietto di danza. C'è stato anche un momento dedicato all'

Ucraina

Mila Kunis

60 premi Emmy

Presidential Medal of Freedom

con l'attrice, appunto di origini ucraine, che ha lanciato un'organizzazione solidale. Negli anni lo show ha collezionato oltre, considerati gli Oscar della tv, e la DeGeneres nel 1997 fece storia annunciando la sua omosessualità. Nel 2016 la conduttrice televisiva è stata anche insignita dellasotto la presidenza Obama.

Non sono mancate però le

polemiche

ambiente tossico e razzista

e i momenti bui. In particolare nel 2020, quando lo show finì sotto accusa quando alcuni ex dipendenti denunciarono un, minando la credibilità della conduttrice e della trasmissione la cui l'immagine ruota intorno al motto "Be Kind" ("sii gentile"). Quando la Degeneres annunciò la sua decisione di chiudere la trasmissione, all'epoca si speculò che fossero le accuse il motivo. Lei smentì, spiegando che altrimenti non sarebbe ritornata per un'ulteriore stagione.