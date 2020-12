Elisabetta Canalis in lacrime per la madre Bruna: "È triste perché non può vedere mia figlia Skyler"

"Quest'anno, per la prima volta, ho passato il Natale separata da mia madre". Elisabetta Canalis racconta a "Verissimo" le difficoltà di queste festività segnate dalla pandemia. La showgirl, infatti, non è tornata in Italia per il periodo natalizio: "Non avevo un motivo di lavoro per venire in Italia e non volevo mettere a rischio mia madre", ha spiegato in collegamento con Silvia Toffanin.

L'ex velina, visibilmente commossa, poi aggiunge: "Credo che mia madre sia triste perché non può vedere mia figlia Skyler, ma vorrei dirle quello che le dico ogni giorno, che ci è mancata tanto e che è solo questione di pochi giorni. Tra un po' ci rivedremo e ci riabbracceremo tanto".