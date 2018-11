Elisa Isoardi "distrutta" per il suo Otello: "Addio, gatto delle nevi"

"Ciao gatto delle nevi, lassù salterai sui tetti #otello #love". Così Elisa Isoardi ha annunciato su Instagram la morte di Otello, il suo bellissimo gatto. La conduttrice de "La Prova del Cuoco" ha condiviso con i propri utenti la scomparsa del suo amico felino, dedicandogli una immagine nella quale appare seduto sopra un tetto in una giornata in montagna.

Qualcosa di simile era accaduto lo scorso anno sempre alla padrona di casa de "La prova del cuoco". In tale circostanza però era stata Antonella Clerici a disperarsi in diretta per la morte dell`adorato cane Oliver. Nessun commento da Matteo Salvini ma il Ministro dell`Interno ha pubblicato su Facebook diversi scatti di gatti proprio nelle stesse ore in cui la sua ex ufficializzava la morte di Otello.