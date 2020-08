Eliana Michelazzo ricoverata d'urgenza per Covid-19

Solo ieri ha annunciato di essere risultata positiva al coronavirus dopo la vacanza in Sardegna e ora Eliana Michelazzo è stata ricoverata d'urgenza all'Umberto I di Roma. Pare infatti che le condizioni dell'ex manager di Pamela Prati si siano aggravate tanto che è stata trasportata in ospedale in ambulanza.

La Michelazzo ha trascorso la serata di Ferragosto al Billonaire in Costa Smeralda: "La gente era ammassata - ha raccontato - non si respirava, si sudava. Io ad un certo punto mi sono spaventata e mi sono messa in un angolo ad osservare quello che stava succedendo. Nella pista da ballo la gente era tutta ammassata senza nessun distanziamento. Negli altri locali c'era lo spazio, mentre da Briatore no".

Quando è tornata a Roma con la nave, a Olbia non le hanno fatto né il tampone né il test sierologico. E solo dopo la Michelazzo ha scoperto di essere positiva: "Ho fatto un tampone al Forlanini il 23 agosto pomeriggio per sicurezza e il risultato è arrivato dopo ben 4 giorni e purtroppo sono positiva al Covid anche io".

