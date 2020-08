Dalla Yespica alla Mosetti tutti in vacanza in Sardegna... e al ritorno positivi al coronavirus

Si allunga la lista di star e starlette della tv che, al rientro dalla Sardegna, sono risultate positive al Covid-19. Da Aida Yespica ad Antonella Mosetti , passando per F ederico Fashion Style e poi ex di "Uomini e Donne" come Daniele Schiavon, Andrea Melchiorre e Nilufar Addati e uno dei "fidanzati" di "Temptation Island", Andrea Zenga . Tutti svelano su Instagram l'esito del tampone e lanciano un appello: "Usate la mascherina e ... fate i controlli".

Movida sfrenata, feste in discoteca e rapporti promiscui hanno avuto l'esito, che era facile immaginarsi avessero, uno spropositato aumento dei contagi da coronavirus.

E adesso vip e celebrities fanno i conti con isolamento e malori di vario genere, per fortuna in nessun caso gravi e da ricovero.

Guarda i messaggi social dei vip della tv: "Positivi al Covid-19" 1 di 25 instagram 2 di 25 instagram 25 di 25 instagram 25 di 25 instagram 25 di 25 instagram 25 di 25 instagram 25 di 25 instagram 25 di 25 instagram 25 di 25 instagram 10 di 25 instagram 11 di 25 instagram 12 di 25 instagram 13 di 25 instagram 14 di 25 instagram 15 di 25 instagram 16 di 25 instagram 17 di 25 instagram 18 di 25 instagram 19 di 25 instagram 20 di 25 instagram 21 di 25 instagram 22 di 25 instagram 23 di 25 Instagram 24 di 25 Instagram 25 di 25 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Ho febbre e sintomi stranissimi", svela Federico Fashion Style su Instagram. Il parrucchiere delle Vip ha scoperto di essere positivo al suo rientro a Roma dalla vacanze in Sardegna: “Sono a casa in assoluto isolamento" aggiunge e tra i sintomi elenca oltre alla febbre, giramenti di testa e spossatezza: "Fate il tampone. E’ importante per la vostra e per la salute degli altri!"

“Mi è crollato il mondo addosso, ma ora sto bene” scrive Daniele Schiavon anche lui risultato positivo al Coronavirus al rientro dalla Sardegna con tre sue amici, tutti con febbre, ma negativi al tampone.

Anche Aida Yespica ha utilizzato Instagram per annunciare di essere positiva al coronavirus: “Sono asintomatica, usate tutti la mascherina”. La showgirl e ex del GF Vip invita i fan a stare attenti e scrive: “Spero che passi presto questo momento brutto per tutti”.

Asintomatica anche Antonella Mosetti, positiva al coronavirus, che dopo aver ricevuto l'esito del tampone ha scritto: “È positivo ma io sono asintomatica. Sento solo pochissimo odori e sapori. Sono in quarantena da qualche giorno. Vi chiedo di fare i controlli”. Al rientro delle vacanze in Sardegna la Mosetti racconta di aver fatto subito l'esame sierologico che è risultato negativo. Non tranquilla ha fatto poi anche il tampone: "In questi casi ci vuole un gran rispetto per il prossimo. Mi state chiedendo i vari sintomi che ho. Ho preso la forma più lieve di questo virus perché sono asintomatica. Non ho febbre, non ho tosse. Ho solo un po’ di stanchezza e sonno, non sento molto i sapori e non sento gli odori. Questo è stato il segnale di allarme che mi ha spinto a fare il tampone. Ho fatto questa dichiarazione perché molte persone che erano con me in Sardegna le vedo continuare ad andare in giro, non hanno fatto ancora niente, quindi potrebbero attaccarlo alle persone più anziane e deboli".

Positivo al rientro dalla Sardegna anche uno degli ex 'fidanzati' di "Temptation Island", Andrea Zenga, figlio dell'ex portiere dell'Inter, che su Instagram scrive: "Ciao a tutti! Stamattina ho ricevuto l'esito del tampone e sono risultato positivo al Covid-19. Ringrazio Dio di non avere sintomi e il mio pensiero va a chi sta soffrendo a causa di questo virus".

E poi c'è anche Andrea Melchiorre ex corteggiatore di "Uomini e Donne": "È capitato a me come sarebbe potuto capitare a chiunque altro, ho viaggiato su un traghetto nel quale sono risultati i passeggeri infetti", ha raccontato su Instagram: "E probabilmente ho contratto il virus in quell'occasione. Ora inizio il mio isolamento, sarà dura perché soffro un po' la solitudine, ma l'importante è che io stia bene".

Melchiorre si dice preoccupato per tutti coloro che lo hanno incontrato durante il soggiorno in Sardegna: "Non riesco a contattare tutte le persone con cui ho fatto foto in questi 20 giorni, lo dico qua: fate il tampone. Non ho sintomi e adesso starò qui altri 15 giorni in attesa di un altro tampone. Chi è stato a contatto con me vada a fare il tampone e stia lontano dalle persone".

Anche Nilufar Addati ha voluto annunciare via Instagram ai fan di essere positiva al Coronavirus. L'ex protagonista di "Uomini e Donne" ha scritto di averlo scoperto una volta tornata a Napoli dalla Sardegna. Per lei sintomi lievi ma comunque febbre, mal di testa e perdita del gusto e dell'olfatto e un rimorso ricorrente: aver trascorso le vacanze in Sardegna con troppa spensieratezza”.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI