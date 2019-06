Eliana Michelazzo conosce Stephan Weiler, il finto Simone Coppi

"Scusa se ho messo le tue foto ma ho davvero creduto che tu fossi un amico di una persona a me molto cara. Mi ha detto che eri un magistrato, che eri in stato di protezione e per questo non potevi vedermi. Ti ho amato follemente, mi hai scritto molte cose belle, con te ho fatto anche sesso virtuale. Mi vergogno moltissimo perché non mi conosci e capisco la tua posizione, però ho creduto realmente alla tua esistenza e un giorno mi avresti raggiunto." Eliana Michelazzo parla a cuore aperto a Stephan Weiler, l'uomo spacciato per quello che sarebbe dovuto essere suo marito - ovvero Simone Coppi. Non sembra voler avere segreti nei suoi confronti e dice tutto, persino dettagli molto personali.



"Per me è davvero una situazione spiacevole." risponde Stephan, serio. "Non so esattamente come sia stato creato tutto questo, non so se tu sia una vittima o meno, ma ci sono state cose assurde e inaccettabili. Ora che abbiamo la possibilità di parlarci di persona, ti chiedo come sia possibile che tu per dieci anni abbia creduto a una relazione fra noi?"



Eliana risponde di aver fatto della situazione una vera e propria malattia e che per questo non si è mai fatta venire il dubbio delle falsità celate dietro.



"Questo mi sta bene, che tu voglia scusarti - aggiunge Stephan - però voglio capire adesso cosa succederà. Tu hai creduto per dieci anni che fra noi ci fosse una relazione, hai pensato di conoscere una famiglia a me legata, cosa che davvero non riesco a comprendere."



Barbara d'Urso interrompe la loro conversazione e invita i due a tornare in studio, ma Eliana non regge alla vergogna e si siede su una poltrona a piangere, chiedendo di non essere ripresa e che non ha le forze di mostrarsi di nuovo agli altri ospiti.