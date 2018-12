Elia Fongaro-Jane Alexander, parla Elisa Scheffler: “Mi ha lasciato per lei"

Non sembra destinata a finire insieme al "Grande Fratello Vip" la storia tra Jane Alexander ed Elia Fongaro. L’attrice statunitense naturalizzata italiana e l’ex velino hanno confermato che stanno continuando a frequentarsi anche fuori dalla Casa più famosa d’Italia.



Ma da qualche tempo c’è una nuova protagonista: Elisa Scheffler, che è entrata a gamba tesa su Elia: “Mi ha lasciato per Jane, siamo stati insieme fino alla sua entrata al GF”. Dagli studi di “Pomeriggio Cinque” spiega come non abbia gradito il comportamento di Fongaro: “Non era certo un fidanzamento, ma da un giorno all’altro, senza dire nulla, ha iniziato un’altra storia. La trovo una mancanza di rispetto”.