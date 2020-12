"Elfkins - Missione Best Bakery", una storia di amicizia e coraggio in prima visione su Infinity

Ufficio stampa

Arriva su Infinity, per il suo debutto in digital cinema, il lungometraggio di animazione "Elfkins - Missione Best Bakery", fresco vincitore nella categoria 6+ del "Giffoni Film Festival 2020 - Winter Edition". Quello diretto da Ute von Munchow-Pohl è un film che offre una storia di amicizia, tenerezza e coraggio, ma che non manca di strappare più di un sorriso allo spettatore.