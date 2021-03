Elettra Lamborghini positiva al Coronavirus: "Da Twerking Queen a Covid Queen"

"Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti... e ho preso il Covid", ha scritto Elettra Lamborghini sul suo profilo Instagram, annunciando di essere risultata positiva. A corredo del messaggio, ha condiviso diversi video in cui tranquillizza i fan sul suo stato di salute, mostrandosi energica e scoppiettante: "Sto veramente bene. Al massimo ho un po' di tosse e mi cola il naso". Nonostante la notizia, la cantante sdrammatizza con la proverbiale ironia: "Da Twerking Queen a Covid Queen".

Tra pantofole rosa a forma di fenicottero e una coroncina brillante la cantante ha spiegato: "Eppure sono sempre stata attentissima, fin troppo e l'ho preso... So anche da chi l'ho perso, d'altronde c'è poco da fare".

Nei video la regina del twerking non è riuscita a nascondere un po' di tristezza rivelando di sentirsi un po' depressa. "Ringrazio il Signore perché sto bene, c’è gente che purtroppo è finita in ospedale", ha aggiunto, lanciando alla fine un appello ai suoi follower: "Mi raccomando indossate la mascherina, se no lo prendiamo tutti questo Covid".



Pochi giorni fa l'esuberante cantante bolognese gongolava per l'imminente partecipazione come opinionista alla prossima edizione de "L'Isola dei Famosi", condotta da Ilary Blasi. Ospite a "Verissimo", insieme a Iva Zanicchi, la Lamborghini aveva parlato della sua nuova avventura con entusiasmo: "Sono carica come una balestra".

Elettra Lamborghini e Afrojack a letto tra coccole e palpatine al seno Instagram 1 di 19 Instagram 2 di 19 Instagram 3 di 19 Instagram 4 di 19 Instagram 5 di 19 Instagram 6 di 19 Instagram 7 di 19 Instagram 8 di 19 Instagram 9 di 19 Instagram 10 di 19 Instagram 11 di 19 Instagram 12 di 19 Instagram 13 di 19 Instagram 14 di 19 Instagram 15 di 19 Instagram 16 di 19 Instagram 17 di 19 Instagram 18 di 19 Instagram 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

TI POTREBBE INTERESSARE: