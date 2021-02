Elettra Lamborghini regala una gaffe social con Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso non si annoia di certo con le sue amiche, che spesso la trascinano in esilaranti gaffe social. Dopo Emma, che l'ha sorpresa in bagno durante un diretta Instagram, ora è Elettra Lamborghini ad averle fatto gli auguri di compleanno... nel giorno sbagliato. "Mi hanno taggato in alcune foto insieme ad Alessandra Amoroso con scritto 'Auguri'. Pensavo fosse il suo compleanno", ha spiegato l'ereditiera da Dubai.

Leggi Anche Emma e Alessandra Amoroso regalano una gaffe trash durante la diretta Instagram

Nelle sue storie di Instagram la Lamborghini ha confidato la figuraccia ai follower, proponendo un gesto carino per rimediare al malinteso: "Ale buon non compleanno e ti voglio tanto bene! A questo punto facciamole tutti gli auguri per il suo non compleanno!"

La "non festeggiata", che spegne le candeline il 12 agosto, ci ha riso su e ha pubblicato la surreale chat con Elettra. "Auguri per cosa?", scrive la Amoroso stupita. "Sto volando. Mi avevano taggata scrivendo auguri. Mortah. Buon non compleanno lo stesso", risponde l'amica. "Adoro lei e tutto il suo mondo", il commento finale della cantante. Adesso Elettra si sarà segnata la data corretta sul telefonino?

