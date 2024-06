Eleonora Giorgi lotta contro il tumore al pancreas e le cure non sono semplici da affrontare. L'attrice avrebbe dovuto partecipare a "Pomeriggio 5" ma le sue condizioni non gliel'hanno permesso e in collegamento telefonico ha spiegato a Myrta Merlino: "Io sono bombardata da cure molto serie che grazie a dio esistono. E così invece di un normale cammino post operatorio di chemio preventive (come mi immaginavo) in realtà sono delle bombardone e per questo non sono riuscita a venire da te. Però almeno la telefonata sì. Mi scuso tanto. A volte sto bene e riesco a essere carina, ma ieri è stata una nube. Sono così le chemio e mi ha abbattuta".