Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis: "In crociera con gli artisti riportiamo la musica in tv"

- Sotto i riflettori vedremo i big in cima alle classifiche di queste settimane. A partire da Fedez, che ora sta affrontando la convalescenza dopo aver annunciato via social la sua malattia e dopo l'operazione per il tumore endocrino al pancreas. Nella prima puntata vedremo anche Achille Lauro, Sangiovanni, La Rappresentante di Lista, Pinguini tattici nucleari, Kungs, Dargen D'Amico, The Kolors, Irama, Sophie and the Giants, Federico Rossi, Gué, Topic, Deddy, Berna, Follya, Gemelli Diversi.

Il tutto letteralmente in viaggio, a bordo di una delle navi di Msc attraverso il Mediterraneo, con tappe a Palermo, Malta, Barcellona e Marsiglia.

"Abbiamo fatto una crociera vera e propria, non abbiamo girato in porto con la nave ferma - racconta la

Casalegno

- è stato affascinante fare lavorare in navigazione, ma abbiamo dovuto risolvere grandi difficoltà dal punto di vista tecnico, non è stato semplicissimo...".

Ma c'è stato anche tanto divertimento, come racconta la Iena

De Devitiis:

"La musica è il mio pane quotidiano, anche fuori dalle telecamere sono sempre con le cuffie nelle orecchie. Mi sono divertito sulla nave con la musica e i cantanti che conosco, cantavo e ballavo davanti e fuori dal palco anche dopo le registrazioni".

"Battiti" è una vera e propria ripartenza per la musica, dopo un periodo difficile. "La musica come la tv non guarisce e non risolve i problemi ma dà modo di staccare e di vivere momenti di leggerezza, di prendersi una pausa. Arriviamo da due anni faticosi e come se non bastasse ci ha colpito la guerra. Abbiamo bisogno di leggerezza...", sottolinea Elenoire. "Gli artisti sono venuti ad annunciare i loro tour che partiranno a breve: da Achille Lauro ai Pinguini Tattici Nucleari, è davvero una ripartenza per la musica".

Già, la musica. Per entrambi è un ritorno al passato. Nicolò ha condotto con Alessia Marcuzzi il Wind Summer Festival ed Eleonire con "Jammin", negli anni Novanta. "Sono cresciuta con la musica ed è una passione che mi porto dietro da quando sono ragazzina. Mia mamma e mia nonna, da sempre, appena alzate, accendevano la radio. Ed è con la musica che ho avuto la fortuna di iniziare a lavorare in tv".

De Devitiis riesce a unire due passioni: musica e tv. "E' davvero molto importante per me. Ho fatto una playlist per gli amici, cerco sempre nuova musica e nuovi talenti, non mi accontento mai di quello che ascolto...", continua.

Quali sono le hit che ascoltano adesso? "Ho tanti brani che mi hanno accompagnato nella mia vita ma in questo momento un brano che ascolto molto volentieri è 'Life On Mars' di David Bowie", risponde la Casalegno. Per Nicolò in cima ora c'è "Finché non mi seppeliscono" di Blanco: "Con lui siamo diventati amici grazie alla mia famosa playlist, quando non era ancora così famoso, in tempi non sospetti".





