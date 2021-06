Elena D'Amario: "Mi piacerebbe diventare mamma, più passa il tempo e più ci penso"

"Mi piacerebbe diventare mamma, più passa il tempo e più il pensiero diventa costante". Ospite a "Verissimo", la ballerina professionista di "Amici" Elena D'Amario apre il suo cuore e svela i suoi sogni per il futuro. "Ho tantissime colleghe, soprattutto in America, molto determinate nel non avere bambini, invece per me non è così. Sarà perché sono molto all'antica e tradizionalista, ma mi piacerebbe molto".

Nel salotto di Silvia Toffanin la ballerina racconta dei suoi inizi: della madre che la portava a lezione di danza e, a differenza di quelle delle compagne, non si fermava a guardarla. "È un atteggiamento che ho apprezzato molto, ma dopo. Quando sei piccolo non lo capisci".