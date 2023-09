Edwige Fenech: "Mio figlio? Cresciuto da ragazza-madre"

"Ho cresciuto mio figlio da sola, con l'aiuto dei miei genitori. Mio padre è stato un papà anche per mio figlio, mentre mia madre era un po' una seconda mamma". Ospite per la prima volta a "Verissimo", Edwige Fenech parla della sua vita, concentrandosi sulla sua gravidanza in solitaria.

"All'epoca c'erano delle ragazze madri, ma ora ce ne sono di più, perché la donna è molto indipendente. Io lo sono sempre stata, sono sempre stata libera di fare quel che mi dice il cuore", spiega l'attrice francese, sottolineando che, in quel caso, il cuore le diceva di andare avanti.

"Ho mantenuto la mia parola, ho fatto tutto quello che dovevo fare per far diventare Edwin un uomo", conclude Fenech, specificando che il figlio non ha mai cercato il padre.