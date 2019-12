Ecco tutti i finalisti di "All Together Now"

Carmine, Nicola, Giuliana, Gaia e Federico sono i finalisti di "All Together Now". Tra i concorrenti che si giocano la vittoria nel game show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e J-Ax c'è anche Nicola Gargaglia, ex cantante di "Amici", che ha commosso il maestro Beppe Vesicchio, tra i giurati del muro e suo ex insegnante di canto.