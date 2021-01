Ecco il primo trailer di "Clarice", serie-sequel de "Il silenzio degli innocenti"

A trent'anni di distanza "Il silenzio degli innocenti" è pronto a spaventare una nuova generazione di spettatori. E' infatti uscito il primo trailer di "Clarice", serie-sequel del celebre film del 1991 in onda dall'11 febbraio su Cbs All Access. A vestire i panni dell'agente dell’Fbi Clarice Starling (interpretato sul grande schermo da Jodie Foster) sarà l'attrice australiana Rebecca Breeds.

"Clarice" è ambientato un anno dopo le vicende de "Il silenzio degli innocenti" e ruota intorno al nuovo caso dell'agente Starling. Dopo l'incontro con Hannibal Lecter la ragazza è diventata un punto di riferimento per l'Fbi e tocca quindi a a lei dare la caccia a un misterioso serial killer. L'assassino la trascina nella nativa West Virginia, dove è costretta ad affrontare alcuni vecchi fantasmi della sua infanzia.

Grande assente nella serie prodotta da Alex Kurtzman e Jenny Lumet è Hannibal Lecter. L'antagonista di Clarice non viene infatti mai nominato in maniera esplicita, per problemi di diritti legati al personaggio creato nel 1988 dallo scrittore Thomas Harris. "E' stata quasi una liberazione perché non avevamo interesse a scrivere di Hannibal. Questo non perché non amiamo il film ma perché è già stato trattato in maniera eccellente da altri. Non ci sembrava materiale nuovo per noi", ha affermato Kurtzman a 'Entertainment Weekly'.

La sfida per i produttori è stata soprattutto quella di immaginare un seguito del cult, venendo incontro ai gusti degli spettatori moderni senza stravolgerne però lo spirito: "Ci siamo domandati quale fosse l'essenza del film e come reinterpretarla dopo 30 anni dopo, per il pubblico di oggi".

