E' morto John Stahl, l'attore de “Il Trono di Spade”

John Stahl era originario di Sauchie nel Clackmannanshire, nel Regno Unito. Attore versatile è apparso anche in numerose produzioni teatrali durante la sua carriera, tra cui spettacoli alla Royal Shakespeare Company e al National Theatre. In televisione Stahl ha lavorato nella seconda e nella terza stagione de “Il trono di spade” vestendo i panni di Rickard Karstark. Dal 1987 al 2003 ha recitato nella soap britannica “Take the High Road” nel ruolo ricorrente di Tom “Inverdarroch” Kerr. E nel 2011 ha preso parte alla produzione dell’opera “Frankestein” andata in scena al Royal National Theatre.



Il cordoglio sui social

Il drammaturgo scozzese Peter May ha scritto: "Terribilmente triste sapere che il mio vecchio amico, John Stahl, è morto. Ho scritto così tante scene per il personaggio di Inverdarroch che ha interpretato in Take The High Road".

Il National Theatre of Scotland ha twittato: “Siamo profondamente addolorati nell’apprendere della morte di John Stahl. Abbiamo avuto la fortuna di lavorare con John in Mary Stuart e The James Plays. La sua scomparsa è un’enorme perdita per l’industria e ci mancherà molto. I nostri pensieri sono con i suoi cari”.