Due novità per "La Casa di Carta": confermata la quinta stagione e uno spin-off

In attesa della quarta stagione, si torna a parlare de "La casa di carta" . Jesus Colmenar , regista e produttore esecutivo della serie campione di ascolti, ha annunciato due importanti novità durante il Festival dei Cinema di Almeria. Dopo le voci circolate, ha confermato che una quinta stagione è già nei piani e in più Netflix ha programmato uno spin-off sulla vita di uno dei protagonisti. Ma la sua identità resta ancora top secret...

Il successo della serie tv spagnola sembra destinata a proseguire a lungo e Colmenar ha racconto: "Se non avessimo incontrato una valida ragione e non avessimo potuto 'correggere' la storia per raccontare ancora qualcosa, non saremmo certamente tornati. La quarta stagione sarà abbastanza dura per i telespettatori, ma si può tranquillamente dire che ce ne sarà anche una quinta".

Il regista e produttore esecutivo ha spiegato il nuovo progetto legato alla banda del Professore sui cui la produzione sarebbe al lavoro: "Netflix ha contemplato di realizzare uno spin-off de La casa di carta. Questa informazione ci costerebbe la vita. Tutti i personaggi sarebbero ottimi protagonisti per un buono spin-off. Sono talmente forti che si potrebbe realizzarne uno per ciascuno".

