I 30 anni di Ursula Corberò, auguri a "Tokyo" de "La casa di carta"

Ursula Corberò festeggia 30 anni l'11 agosto e vive il suo momento d'oro: il ruolo di Tokyo nella fortunata serie tv "La casa di carta" le ha regalato un successo planetario, ed è considerata una delle attrici più sexy del mondo. La sua carriera è iniziata quando aveva solo 13 anni e ora, dopo numerosi alti e bassi, è una stella internazionale. Nella serie spagnola "Fisica o chimica", incentrata sui professori e sugli studenti di un liceo privato di Madrid, ha vestito i panni di Ruth Gómez Quintana, adolescente ribelle rimasta orfana dei genitori. In seguito ha recitato in "14 de abril. La República", nei film horror "Paranormal Xperience 3D" e "Afterparty" e nella commedia "Quién mató a Bambi?", prima di approdare a "La casa di carta". In televisione fa furore nel ruolo della bella rapinatrice in tuta rossa, sui social spopola con le sue foto seducenti nelle quali mette in mostra un fisico mozzafiato.