Drusilla Foer racconta emozionata la sua storia d'amore con il (fantomatico) marito: "Un amore potente"

A "Verissimo" Drusilla Foer ha raccontato lati meno conosciuti della sua storia. Dalla famiglia all'amore, in un'intervista intensa e a tratti emozionante. Col suo solito garbo, il personaggio creato da Gianluca Gori, nel programma di Silvia Toffanin ha parlato anche del suo fantomatico marito (che in realtà non è mai esistito, in quanto Foer è un personaggio fittizio ndr). "Da dove viene il mio cognome? È la prima volta che mi fanno questa domanda - ha esordito la coconduttrice del Festival di Sanremo - Foer è il cognome del mio ultimo marito. Mi sento ancora sua sposa. In effetti di Foer a Siena non ce n'è, il mio cognome da nubile è Gori, Foer è il cognome del mio ultimo marito, Hans de Foer ho tolto il de perché mi dicono già che sono nobile. Lui appartiene al ramo belga della famiglia Dufour, quella delle caramelle, io sono tuttora madame Foer anche se lui non c'è più. Ci siamo conosciuti a New York e poi abbiamo vissuto a Bruxelles, un periodo bellissimo",

Un momento felice della sua vita, che si è però interrotto a causa della morte dell'uomo: "Hervé è venuto a mancare - ha spiegato con un filo di emozione Drusilla - e in quel momento è cambiato il mio concetto di amore, ma soprattutto si è evoluto il suo rapporto con la morte. Quando muore qualcuno io tendo a rafforzare tutto, ho uno strano rapporto con la morte".

Silvia Toffanin le ha poi chiesto se dopo quella con il marito, Drusilla avesse vissuto altre storie d'amore: "Dopo un amore potente in tarda età, fatto di condivisione e partecipazione e sentimento bisogna portare rispetto - ha aggiunto -, eppure se mi corteggiano con insistenza e garbo scatta l’occhiolino. Ho conosciuto un signore e abbiamo condiviso questa assenza dei proprio amati, ma io sarò per sempre madame Foer". E alla domanda: "Come risponde a chi dice che dietro una grande donna c'è un grande uomo?", Drusilla replica senza pensarci troppo: "Dietro una persona c'è un grande uomo e una grande donna - ha concluso - , ovvero la nostra parte maschile e la nostra parte femminile".