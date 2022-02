"Verissimo" al vertice della propria fascia d'ascolto

Inoltre, #Verissimo ieri ha occupato il secondo posto della classifica dei programmi più discussi sui social (eventi sportivi esclusi). Infine, nel corso della settimana il profilo Instagram ha ottenuto oltre 27 milioni d'interazioni.

Ospite della puntata di sabato Deborah Compagnoni, per la prima volta in tv dopo la scomparsa del fratello Jacopo, travolto da una valanga lo scorso dicembre: "Purtroppo la montagna, che era la sua passione, l’ha portato via. È passato ancora troppo poco tempo che non mi sembra vero. Credo molto nel destino e nel fatto che ognuno di noi abbia già qualcosa di scritto. È andato via prima del tempo a soli 40 anni. Era il piccolo di casa e ci manca tanto, ma ora ci sono le sue due bambine e mia cognata".

Direttamente dall’ultima edizione di Sanremo Silvia Toffanin ha accolto in studio anche Matteo Romano, giovane cantautore rivelazione della kermesse, Giusy Ferreri e Noemi. Inoltre, spazio al racconto di vita di Roberta Capua e a quello di Jonathan Bazzi, finalista al Premio Strega con il suo romanzo d’esordio "Febbre".

