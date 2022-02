Michelle Hunziker ricorda gli inizi: "Stavo per andare a Hollywood, poi mi chiamarono a Zelig"

Michelle Hunziker festeggia i venticinque anni di carriera e, per l'occasione, mercoledì 16 e 23 febbraio condurrà in prima serata su Canale 5 uno show tutto suo dal titolo "Michelle Impossible". Ospite di "Verissimo", la showgirl ha rivissuto gran parte dei momenti migliori della sua storia professionale, partendo dagli inizi, quando si ritrovò a sostenere un provino per "Matrix Reloaded": "Avevo deciso di andare a Los Angeles perché volevo fare a tutti i costi cinema - ha raccontato - ho iniziato a fare dei provini negli Stati Uniti e piacqui ai due registi di "Matrix" Andy e Larry Wachowski".

Poi, però, tutto è cambiato: "Avevo l'accordo per un secondo provino da fare su pellicola - ha spiegato - quando mi chiama il mio manager d'allora (Franchino Tuzio, ndr) per dirmi che mi volevano a Zelig e ho pensato: torno subito in Italia, e così è stato".