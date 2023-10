"Drive In", il programma di Antonio Ricci compie 40 anni

A "Striscia la Notizia" si festeggiano i 40 anni di "Drive in". Il varietà comico ideato da Antonio Ricci debuttava su Italia 1 il 4 ottobre 1983 e ha segnato un pezzo di storia dell'intrattenimento televisivo italiano degli anni Ottanta. Dal bancone del tg satirico il conduttore Alessandro Siani parla del "mitico Drive In" come di una "pietra miliare della tv" scherzando sull'atmosfera del programma "dove non si sbagliava mai e dove si ricordavano a memoria tutte le battute". "Striscia" ha omaggiato la trasmissione cult con una carellata di spezzoni inediti di Tinì Cansino, Ezio Greggio, Gianfranco D'Angelo, Giorgio Faletti, Enzo Braschi, Sergio Vastano e altri protagonisti dello show.

Negli anni i comici di "Drive In" hanno portato alla ribalta vari personaggi basati sull'imitazione di persone reali così come sulla parodia di fenomeni di costume e da essi spesso nascevano tormentoni. Divenuto un cult della televisione, "Drive In" è stato descritto da Antonio Ricci come "una macedonia di generi, una via di mezzo tra sit-com, varietà, effetti speciali, satira politica, parodie, gag, barzellette, tormentoni". Ecco alcuni spezzoni inediti.