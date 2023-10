"Drive In" compie quarant'anni, il programma che ha segnato la comicità degli Anni 80

"Drive In" compie quarant'anni.

Il 4 ottobre 1983 andava infatti in onda la prima puntata dello storico varietà di Antonio Ricci simbolo degli Anni 80. Andato in onda su Italia 1 dal 1983 al 1988, "Drive In" era una caricatura delle abitudini degli italiani e della società dell’epoca, un programma comico e satirico che ha irriso e messo alla berlina protagonisti, mode e personaggi di quegli anni. Una parodia dell’Italia del riflusso, dell’edonismo reaganiano e della Milano da bere. Federico Fellini, Umberto Eco, Giovanni Raboni, Beniamino Placido, Oreste Del Buono, Omar Calabrese, Luciano Salce, Lietta Tornabuoni, Maurizio Cucchi, Angelo Guglielmi e tanti intellettuali e artisti dell’epoca definirono "Drive In" "la trasmissione di satira più libera che si sia vista e sentita per ora in tv" e "l’unico programma per cui vale la pena avere la tv".