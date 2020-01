“Dritto e Rovescio”, Paolo Del Debbio lascia la trasmissione per un malore: "Non riesco a stare in piedi"

Piccola disavventura per Paolo Del Debbio durante la puntata di “Dritto e Rovescio” di giovedì 16 gennaio. Il condutture sofferente per un dolore a una gamba, dopo circa 2 ore di diretta, è stato costretto a lasciare il bastone del comando. “Ho un problema a una gamba che pensavo di superare durante la puntata, invece, non riesco a stare in piedi e ho bisogno di riposare”, spiega Del Debbio che si è fatto sostituire dal collega Marcello Vinonuovo.

“E’ validissimo e mi sostituisce per un pochino”, ha concluso il giornalista. “E’ un onore Paolo”, la replica di Vinonuovo.