"Accettare che le donne tengano il velo senza portare il burqa, rinuncino ai guanti neri e possano muoversi senza essere per forza accompagnate da un uomo, per i talebani sarebbe un grande passo in avanti verso la libertà". Così Toni Capuozzo parla a "Morning News" della condizione delle donne in Afghanistan dopo il ritorno dei talebani nel Paese. "Noi possiamo sorridere che una società informata alla Sharia - considera il giornalista - possa definirsi libera, certo è che rispetto ai vecchi talebani è un gran passo in avanti".

"Il burqa - fa sapere Capuozzo - la stragrande maggioranza delle donne afghane non l'ha mai abbandonato purtroppo, non ha potuto farlo anche quando a presidiare il Paese c'erano gli americani e la coalizione internazionale". "Io credo che i talebani oggi - considera - siano più accorti di quanto non lo siano stati vent'anni fa. Se dovessi fare un paragone brutale direi che saranno molto più vicini ai fratelli musulmani che non allo stato islamico che abbiamo conosciuto in Siria e in Iraq", conclude.