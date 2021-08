Afghanistan, Toni Capuozzo: "Ricorderemo questi giorni come la fine dell'era americana"

"Nella storia, probabilmente, ricorderemo questi giorni come la fine dell'era americana", così Toni Capuozzo a "Morining News" commenta la crisi degli Stati Uniti dopo il ritorno dei talebani in Afghanistan, ma di fatto "iniziata da decenni già dalla guerra in Iraq, almeno, e dagli schiaffi subiti in Iran".

"Adesso - dichiara il giornalista - si apre un nuovo mondo con molte polarità diverse. Russia, Cina, Iran sono tutte interessate ad avere nei talebani degli interlocutori". "I talebani in 20 anni - considera Capuozzo - probabilmente sono cambiati, saranno diplomaticamente più accorti, ma siamo sicuri che non sono cambiati costumi, usi e tradizioni. Il loro corpo dottrinario era ed è la Sharia, il corano e i burqa per le donne, l'istruzione negata alle donne. Un mondo - conclude - che pensavamo scomparso 20 anni fa".