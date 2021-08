"È lecito aspettarsi il peggio", così Toni Capuozzo a "Morning News" commenta il dramma delle donne in Afghanistan dopo il ritorno dei talebani nel Paese. "Gli uomini che abbiamo visto, intenti a cancellare la figura dalle donne dalle vetrine, - spiega il giornalista - sono gli stessi commessi e proprietari dei negozi. Lo hanno fatto poche ore prima dall'arrivo dei talebani perchè sanno quello che aspetterà loro".

"A noi non resta che augurarci che i talebani di oggi siano meno rigidi dei loro fratelli maggiori che hanno combattuto 20 anni fa". "Il nuovo capo del governo - considera Capuozzo - ha promesso magnanimità, certo sarà difficile che questa possa spingersi oltre a rinunciare a un'ondata di vendette. I diritti delle donne e le libertà conquistate passo dopo passo in questi venti anni, pure solo quella di potersi istruire - continua - credo che tutto questo sia drammaticamente in forse". "Bisogna tenere presente che una concezione della donna come angelo schiavo del focolare è presente in tutto l'Afghanistan", conclude il giornalista.