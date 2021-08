"A nessuno importa di noi, spariremo lentamente dalla storia", il messaggio in lacrime di una ragazza afghana

"Noi non contiamo perché siamo nati in Afghanistan, scompariremo lentamente dalla storia. A nessuno importa di noi". Sono le parole pronunciate a fatica, tra le lacrime, da una ragazza afghana dopo il ritorno dei talebani nel Paese. Il video, diventato virale, è stato diffuso via Twitter dalla giornalista iraniana Masih Alinejad.