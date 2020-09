“Domenica Live”, Serena Grandi: “Patrizia De Blanck non si lava"

"La contessa non si lava", Serena Grandi ospite a "Domenica Live" parla di Patrizia De Blanck e conferma quanto dichiarato da Andrea Ripa di Meana anche lui in studio. Secondo il figlio adottivo di Marina e Carlo, in alcuni ambienti di Roma questa sarebbe una voce che gira da tempo, un pettegolezzo confermato anche dall'attrice Grandi che ha subito aggiunto: "Questa cosa l'ho sentita anche io".

"Ma che notizia shock è questa, la contessa non si lava? Cosa dite?", ha incalzato subito la conduttrice Barbara d'Urso. "Purtroppo lo dice tutta Roma e io ci ho fatto un reality tre mesi - ha risposto Serena Grandi che ha aggiunto - diciamo che non è particolarmente incline alla doccia e al lavaggio dei capelli tutti i giorni".