“Domenica Live”, Daniela Zuccoli Bongiorno: “Parlo con Mike, la gente mi stringe la mano e la stringe a lui”

“Parlo con Mike, lui c’è in un modo tale che io dico delle cose che in realtà lui dice per me. Mi accorgo che la gente mi stringe la mano e in realtà la stringe a lui”. Così Daniela Zuccoli, moglie di Mike Bongiorno, ricorda il conduttore televisivo scomparso ormai dieci anni fa, a “Domenica Live”. Un ricordo commosso, che ripercorre gli anni insieme, a partire dalla proposta di matrimonio. “Arriviamo in spiaggia, un amico fa una foto proprio in quel momento e lui mi dice ‘Voglio proprio sposarti’”, racconta la donna.



Mike Bongiorno è morto l’8 settembre del 2009. “Il 5 fa un discorso ai ragazzi, profetico e bellissimo, dice 'Non disperate mai nella vita, abbiate coraggio'. Il 6 è successo che è nata Luce, la nipotina. Il 7 siamo partiti felici per Montecarlo”, racconta ancora Daniela Zuccoli. Le sue ultime parole sono state proprio per lei, vedendo la foto della nipotina Luce: “Che bella, sembri tu quando prendi il sole”, avrebbe detto Mike.



Sulla vicenda della bara, trafugata dal cimitero, la moglie ringrazia i carabinieri di Arona e ricorda un anno vissuto come se ci fosse stato un rapimento. “Chiamavano tanti sciacalli”, spiega. Poi, il ritrovamento: “Ma non ne potevo più, così lo abbiamo fatto cremare”, conclude la donna. Infine, la sorpresa: mentre guarda il film della vita di Mike, il vincitore del “Rischiatutto” le porta un gigantesco mazzo di rose rosse.