Divino Otelma attacca Vladimir Luxuria: "Taci, brutta comunista inviperita"

Prima volta in tv per il Divino Otelma dopo l’avventura in Honduras, che si è conclusa a causa della ferita alla testa causata da Francesca Cipriani. A “Domenica Live” ha avuto modo di perdonare proprio la showgirl per l’incidente sull’ "Isola dei Famosi" e ha spiegato come durante il reality si sentisse “Vittima di un complotto. Eravamo– con il consueto plurale maiestatis -sotto sequestro”.



Le dichiarazioni del mago non sono piaciute a Vladimir Luxuria che ha iniziato ad attaccare l'ex naufrago. La risposta del Divino non si è fatta attendere e ha replicato per le rime: “Luxuria taci! Brutta comunista inviperita!". Una frase che è stata accolta con ilarità dalla stessa ex deputata che ribatte: "Comunista sì, ma brutta proprio no".