Disservizi Dazn, Tapiro d'Oro a Diletta Leotta: “Sistemo io le antenne”

Diletta Leotta ha ricevuto il primissimo Tapiro d'Oro della nuova stagione di "Striscia la notizia" per i problemi tecnici che si sono verificati sul servizio streaming Dazn, la piattaforma che in questa stagione trasmette le partite della serie A.

Il premio per l'occasione era in versione "bufferizzata" in riferimento alla "rotella" che compare ogni volta che si bloccano le immagini. Un disservizio che è capitato spesso durante le prime giornate del campionato trasmesse da Dazn. La conduttrice, volto della piattaforma, si è detta pronta a "sistemare le antenne", precisando che "gli inconvenienti sono stati subito risolti".

Poi una battuta su Can Yaman, con il quale sembra ormai definitiva la rottura: "Sono sola al momento", ha spiegato Leotta all'inviato di "Striscia" Valerio Staffelli.

La 30enne ha poi fatto un in bocca al lupo ai nuovi conduttori di "Striscia la Notizia" Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. Vediamo come ha reagito la conduttrice ai microfoni di Valerio Staffelli.