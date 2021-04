Dietro le quinte di Tgcom24: Tv Sorrisi e Canzoni svela il segreto del successo del sistema multimediale Mediaset

Quattro milioni di utenti giornalieri, 28 milioni al mese: secondo gli ultimi dati Audiweb Tgcom24 è il primo sito italiano di informazione . Un successo editoriale celebrato anche da Tv Sorrisi e Canzoni, che al "caso Tgcom24", dedica un servizio di quattro pagine a firma Paolo Fiorelli con le foto del maestro Massimo Sestini , vincitore del World Press Photo nel 2015. "Tgcom24 ha caratteristiche uniche e diverse da quelle di tutti i concorrenti - spiega il direttore editoriale Paolo Liguori - Per prima cosa, noi siamo nati su Internet 20 anni fa. E solo dopo abbiamo portato i nostri contenuti anche in tv e nelle radio. Gli altri hanno fatto il contrario: sono giornali, tv, testate tradizionali che a un certo punto hanno “dovuto” allargarsi al mondo del web, sempre più importante".

Un'avventura, quella alla guida di Tgcom24, iniziata nel 2003: "Potevo continuare a fare quel che ormai sapevo a memoria, o buttarmi a scoprire un nuovo mondo. E devo ringraziare anche Pier Silvio Berlusconi che ha sempre creduto nel progetto". Dal 2013 Tgcom24 ha cambiato più volte faccia: "Oggi non siamo solo un sito o una radio o una tv: siamo una testata multimediale. La stessa redazione prepara gli articoli per il sito - spiega Liguori - i notiziari per il canale “all news”, quelli che vedete passare sulle reti generaliste, i servizi per le radio... e abbiamo anche un presidio sui social che continua a crescere".

I video e la collaborazione con "News Mediaset"- A certificarlo è sempre Audiweb: il punto di forza di Tgcom24 sono i video, la media di 1.196.000 visualizzazioni giornaliere consente alla testata Mediaset di doppiare i diretti concorrenti. Fondamentale la collaborazione con la testata "News Mediaset" diretta da Andrea Pucci: "L'avvicinamento delle redazioni nel giugno 2019 ha reso tutto il sistema dell’informazione più fluido - fa notare Pucci - utilizzando i nostri 200 giornalisti e gli studi televisivi, possiamo garantire al sito una offerta di video senza pari. E spesso il Tgcom arriva per primo, proprio perché è il più flessibile".

Il cuore di Tgcom24 - Un sistema multimediale che ingloba web, tv, radio, social. Il cuore del sistema - come spiega Domenico Catagnano, vicedirettore e responsabile del sito - resta comunque il sito: "È da qui che parte il flusso delle informazioni: dalle 420 battute scritte della notizia base. Ed è per questo - continua Catagnano - che ogni giornata di lavoro, dalle 5.30 di mattina alle 2 di notte, comincia e finisce nel sito. Poi, come un fiume che cresce man mano che si allontana dalla sorgente, quella stessa notizia di 420 battute diventa un articolo più lungo, o una news del tg e della radio, o un servizio video per la tv. Alla foce ci sono i social, che arrivano dopo ad amplificare e commentare le notizie".