Tanti auguri Tgcom24, da 20 anni facciamo viaggiare l'informazione su tutti i media

Sembra ieri, eppure ne è passato di tempo. 8 marzo 2001 : l'Italia blindava le frontiere contro l'afta epizootica, l'introduzione del nuovo codice della strada consentiva di andare in due sul motorino, il Milan di Shevchenko perdeva 2-0 a Istanbul con il Galatasaray in un match di Champions League. 8 marzo 2021 : l'Italia si chiude ancora per arginare la pandemia da coronavirus, si circola sui monopattini elettrici (ma non in due) e il Milan di Ibrahimovic lotta per lo scudetto con l'Inter e la Juve. Sono passati vent'anni, vent'anni di Tgcom24. Anni in cui il nostro sito ha cambiato più volte pelle (come potete vedere nella gallery che raccoglie alcune delle home page più simboliche) senza mai perdere il suo dna.

Tgcom24 nasce come un sito di informazione senza un corrispettivo cartaceo ma in stretto rapporto con la tv e i telegiornali Mediaset e con una grossa attenzione verso i video. Articoli, fotogallery, interazione con i lettori con quelli che allora si chiamavano "forum" ma soprattutto immagini. Un sito da "vedere" oltre che da leggere, un sito da vedere anche in tv, dove già nel 2003 arrivavano le breakingh news, le cosiddette "pillole di Tgcom", brevi notiziari pensati per gli intervalli dei film in onda sui canali generalisti. E sempre in quegli anni iniziava la sperimentazione sul mobile, con format nuovi e originali pensati per un'informazione che cominciava a passare per i telefonini prima, per gli smartphone e i tablet qualche anno dopo. Anche in quest'ambito Tgcom24 si è via via affermato come testata leader nazionale. In parallelo si è anche sviluppata l'interazione anche sui social network, prima sul Facebook nel 2008, quindi su Twitter, Instagram e LinkedIn.

In questi vent'anni Tgcom24 è cresciuto fino a diventare un vero e proprio sistema multimediale di informazione che raggiunge quotidianamente un bacino potenziale di oltre dieci milioni di persone: al sito internet e alle breaking news sulle reti generaliste, si è aggiunto a novembre del 2011 il canale televisivo all news con gli aggiornamenti in tempo reale, la rassegna stampa, gli approfondimenti e i faccia a faccia con i protagonisti dell’attualità, i notiziari sportivi e, in simulcast, le principali edizioni dei telegiornali del Gruppo Mediaset.

L'informazione di Tgcom24 viaggia anche nell'etere con le breaking news diffuse contemporaneamente da diverse emittenti radiofoniche, tra cui quelle di RadioMediaset (105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio) nei momenti di massimo ascolto.

In vent'anni Tgcom24 è cresciuto diventando un punto di riferimento per gli italiani (prima fonte di informazione online secondo il Digital News Report 2020 dellʼIstituto Reuters). Ma non vogliamo smettere di crescere, vogliamo diventare ancora più grandi guardando sempre al futuro con ottimismo: quando arriveranno nuovi media, Tgcom24 sarà lì con voi.