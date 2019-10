Diego Armando Maradona di nuovo nonno e Barbara d'Urso "battezza" la neonata in studio

Diego Armando Maradona è quindi di nuovo nonno e ha una nuova piccola erede. Nunzia Pennino ha dato alla luce la piccola India Nicole alle 12:25, come racconta lei stessa in un messaggio social in cui mostra il braccio della piccola. E Barbara d'Urso aggiunge "E nata con 12 giorni in anticipo. Pesa 2,8 kg. E' nata un'altra nipotina di Diego Armando Maradona. Auguri".

Anche Diego Matias, nato poco più di un anno fa, primogenito del figlio di Diego Armando aveva avuto un battesimo televisivo da parte della conduttrice di Canale 5.