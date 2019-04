La famiglia Maradona si allarga, Nunzia e Diego Junior sono in dolce attesa

Nunzia e Diego Junior sono di nuovo in dolce attesa , la famiglia Maradona si allarga. A “ Domenica Live ” i due si sono presentati in studio con il piccolo Matias , di appena un anno, raccontando della sorpresa. “ Maschio o femmina , sarà quello che Dio vuole – spiega il figlio del pibe de oro – basta che stia bene”.

E intanto si parla anche dei presunti cinque nuovi figli di Diego Armando Maradona, quattro a Cuba e uno in Argentina. “Non ho mai avuto problemi con nessuno perché dovrei averne con loro”, commenta Diego Junior, che non sembra essere particolarmente sconvolto dalla notizia. “Sono stati anni bui per mio padre”, racconta ancora il figlio del campione di calcio. Se fossero riconosciuti, i cinque figli porterebbero a dieci il numero dei nati dal calciatore conosciuto in tutto il mondo.