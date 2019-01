"Domenica Live", Barbara d'Urso torna in pole position: nel suo salotto in esclusiva la figlia di Maradona

Si riaccendono i riflettori su “Domenica Live”, il contenitore condotto da Barbara d’Urso, che torna domenica 13 gennaio , con un nuovo orario: prenderà il via su Canale 5 dalle ore 17.20. Una prima puntata del 2019 ricca di interviste, approfondimenti e grandi ospiti. In esclusiva internazionale, la padrona di casa della domenica di Canale 5 accoglie la figlia del calciatore Diego Armando Maradona, Jana Maradona, ospite per la prima volta in uno studio televisivo italiano.

La ragazza, che ha abbracciato il padre per la prima volta all’età di 18 anni, sarà accompagnata dal fratello Diego Armando Jr. Nel corso dell’intervista, le immagini mai viste dell’ex pibe de oro nelle inedite vesti di padrino nel giorno del battesimo del nipote, il figlio di Diego Armando Jr.



A seguire, per la prima volta, Christopher Lambert racconterà la sua esperienza sul set dell’attesissima fiction “Dottoressa Giò” (in onda dal 13 gennaio, in prima serata su Canale 5). Un’esperienza che gli ha regalato l’amore: durante le riprese l’attore ha infatti conosciuto l’attrice Camilla Ferranti, anche lei tra le protagoniste della serie e sembra che presto la porterà all’altare.



E ancora, Annalisa Minetti, in diretta dal battesimo della figlia Elena, replicherà ai durissimi attacchi ricevuti dopo aver pubblicato una foto sui suoi profili social.