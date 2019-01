Barbara d'Urso e Cristiano Malgioglio hanno brindato a Cuba, ballando e divertendosi tutta la notte. Michelle Hunziker ha salutato il 2019 con gli sci ai piedi dalla sua amata Svizzera, felice come un bambina insieme ad Aurora. Belen è volata in Uruguay, dove l'ha raggiunta anche il suo collega di "Tu si que Vales" e connazionale Martín Castrogiovanni . L'ex marito Stefano de Martino e il piccolo Santi hanno passato invece il Capodanno sulle piste di Sankt Moritz.

Al caldo delle Maldive Ezio Greggio e la fidanzata Romina hanno brindato insieme, mentre Simona Ventura e Stefano Bettarini (con la compagna Nicoletta) hanno aspettato il 2019 insieme ai figli a Sharm el-Sheikh. Alessia Marcuzzi e la sua big family si sono concessi una vacanza alle Maldive, mentre Paolo Bonolis ha scelto Miami per riposarsi un po' insieme a moglie e figli, nell'attesa di riprendere la conduzione di "Avanti un altro". Ma c'è anche chi ha lavorato durante il Veglione, come Federica Panicucci (padrona di casa di "Capodanno in musica" su Canale 5) e Rudy Zerbi, che ha passato il 31 dicembre in piazza a Riccione.