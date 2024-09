"Temptation Island", Diandra confessa: "Valerio mi inquina la testa"

"Lui mi inquina la testa", prosegue la donna, "nei momenti duri in cui anch'io ho paura, in cui temevo di chiudere, mi diceva che avevo rovinato tutti. Se sono in questo stato, non puoi dirmi certe cose". Il problema vero è che lui non mi lascia. Gli ho detto più volte di lasciarmi e andare via oppure di restare e di essere felice. O mi lascia adesso e ci diamo la possibilità di trovare una persona entrambi per poterci creare una famiglia o proseguiamo".