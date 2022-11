Desdemona contro Riccardo: "Un uomo come te non lo guarderei neppure da lontano"

Non ha peli sulla lingua Desdemona e a "Uomini e Donne" attacca Riccardo. La conoscenza tra il cavaliere e Gloria procede in maniera esclusiva ma Riccardo dichiara di non avere problemi se la dama uscisse con un altro uomo. Affermazione questa che scatena alcune polemiche in particolare quelle di Desdemona che, senza troppi giri di parole, si rivolge a Riccardo e lo provoca: "Un uomo come te non lo guarderei neppure da lontano".

"In questo momento ho deciso che è giusto dedicarmi solo alla nostra conoscenza perchè non voglio commettere gli errori del passato, ma sappiamo entrambi che non c'è sentimento", aggiunge il cavaliere pugliese. "Io sento che c'è un sentimento da come mi abbraccia quando siamo a letto, dall'intreccio delle mani", replica Gloria che invece vedrebbe qualcosa in più negli atteggiamenti di Riccardo.

Ma in studio nessuno sembra credere alle buone intenzioni del cavaliere, prima tra tutti Desdemona che consiglia a Gloria di lasciarlo perdere. "Ma cosa vuoi? Gloria non ascoltare i consigli di questa superdonna", dichiara Riccardo ma la dama replica: "Hai detto bene, sono una superdonna, hai visto il mio nome? Lo sai il significato?". "Non lo so, ma saprei dove mandarti", risponde il cavaliere.