"Uomini e Donne", Riccardo passa la notte con Gloria ma poi con Roberta...

A "Uomini e Donne" Riccardo Guarnieri ha voglia di voltare pagina. Dopo che Ida e Alessadro hanno deciso di vivere la loro relazione al di fuori del programma, il cavaliere del trono over si concede una serata con Gloria. I due si lasciano andare e passano la notte insieme, ma Riccardo non si ferma a Gloria e tra di loro spunta Roberta. I due in passato sono stati una coppia e, ora che Ida e Alessandro hanno lasciato il trono over, vorrebbero uscire ancora una volta per capire se tra loro c'è solo affetto o qualcosa in più.

L'incertezza di Riccardo, e l'incapacità di prendere una sola direzione, scatena i commenti degli opinionisti. "Non credo che loro siano d'accordo, ma credo che quest'uscita non abbia alcun senso perché si sono già frequentati", considera Tina Cipollari mentre Gianni Sperti passa direttamente alle provocazioni. "Tu, la settimana scorsa non piangevi per Ida? E tu - riferendosi a Roberta - non eri innamorata pazza di Alessandro?", chiede l'opinionista.

"Mi stupisce la compostezza di Gloria che sta lì ad ascoltare, ma i valori dove sono?", Gianni Sperti ne ha una per tutti e si scaglia contro Gloria che rimane ferita dalle sue parole e fatica a trattenere le lacrime. "Lui è liberissimo di fare ciò che vuole. Non è il mio fidanzato. Lui farà le sue scelte e poi io farò le mie", dichiara la dama che poi abbandona la sua postazione e lascia solo Riccardo al centro dello studio.