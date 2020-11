Denunce, bugie e "canne" per la figlia di Guido Meda, ma è uno scherzo delle "Iene"

Rischierebbe una condanna penale, le è stato sequestrato il motorino ed è risultata positiva alla cannabis. Si tratta di Ludovica Meda. La figlia appena 18enne di Guido, famoso telecronista della MotoGp, sembrerebbe proprio nei guai: ma è solo uno scherzo delle "Iene".

Il giornalista ci è cascato in pieno e, sull'orlo di una crisi di nervi, chiede spiegazioni a Ludovica. Lei mente e intanto la situazione si fa sempre più tesa. "Tutta una vita impeccabile, compi 18 anni e ti trasformi in una deficiente", Meda si scaglia contro la figlia. Il telecronista è disperato, ma per fortuna dopo non molto l'inviato delle "Iene", Alessandro Di Sarno fa irruzione in casa di Guido e gli rivela che è tutto uno scherzo.