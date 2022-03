Denis Dosio nudo in un bosco, ecco la verità sul suo arresto

Dal profilo instagram di Denis Dosio arrivano le dichiarazioni del suo staff: "In questi giorni tutto il web ne ha parlato e come staff abbiamo deciso di esporci, vista l’impossibilità di Denis di dare dichiarazioni nelle Stories per accertamenti delle forze dell’ordine. Tutto ciò che avete sentito è spiacevolmente vero".

Il racconto continua: "Si trovava con un creator OnlyFans di fama internazionale per creare dei contenuti, da pubblicare il modo legale nel suo OnlyFans vietato ai minori di 18 anni. La zona era stata accuratamente scelta dove non ci potessero essere occhi esterni. Un lago ghiacciato dove si trovava un bosco, arrivati lì con l'elicottero preso dal protagonista in questione". E si conclude con la spiegazione del fermo della polizia: "Segnalati da un passante, sono stati portati via dalla polizia mentre registravano il video. Non sono riusciti, Denis tiene a precisare, a trovare il video incriminato", e viene annunciato che il video sarà poi pubblicato sul profilo OnlyFans di Denis.

Il ragazzo con cui era l'ex gieffino nel bosco è Viggo Sørensen, che ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto dei due con alle spalle un elicottero e il messaggio: "Denis mi ha portato a fare un viaggio super divertente finché non abbiamo avuto problemi con la polizia".

TI POTREBBE INTERESSARE: