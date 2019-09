Denis Dosio a "Pomeriggio Cinque": “Io aggredito due volte”

Il giovanissimo influencer Denis Dosio ha recentemente subito due aggressioni e le racconta in studio a “Pomeriggio Cinque”. “La prima volta ero in un bagno da solo. In due mi hanno bloccato dentro e hanno iniziato a tirare pugni alla porta - racconta il 18enne - mi sono liberato sfondando l'ingresso".



Ma non è finita qui perché Denis è stato aggredito anche una seconda volta. Incidente che gli è costato cinque punti di sutura in testa. “Due ragazzi mi hanno lanciato dell’alcol addosso, mi bruciavano anche gli occhi, non vedevo nulla – conclude in studio il 18enne – poi uno mi ha spaccato il bicchiere in testa.Ho agito per vie legali e i due sono stati denunciati”.