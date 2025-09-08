Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
Fan in delirio

Debby Ryan, la star di Disney Channel è incinta

L'attrice e cantante 32enne lo ha annunciato sui social con il marito Josh Dun, batterista dei Twenty One Pilots

08 Set 2025 - 12:14
© Instagram

© Instagram

Una notizia che ha mandato i fan in delirio: Debby Ryan è incinta. L'attrice e cantante 32enne, star delle serie Disney Channel, lo ha annunciato sui social con una carrellata di foto insieme al marito Josh Dun, batterista dei Twenty One Pilots, una delle band alternative più amate nel mondo. E' il primo figli per la coppia.

La carriera in tv

 Debby Ryan è diventata famosa giovanissima grazie a Disney Channel, la vera popolarità è arrivata con la sitcom "The Suite Life on Deck", spin-off di "Zack e Cody al Grand Hotel" fino a "Jessie", dove Debby interpretava la protagonista. Ryan ha ottenuto successo anche come cantante: è stata frontwoman della band indie-pop The Never Ending. 

La storia con Josh Dun

 La storia con Josh Dun è cominciata nel 2013 e nel 2018, il batterista dei Twenty One Pilots le ha chiesto di sposarlo con una romantica proposta a New Zeland nel 2018. Le nozze si sono tenute in texasa nel 2019 con una cerimonia intima. Ora comincia un nuovo capitolo della nuova vita.

Visualizza il post su Instagram
 

Ti potrebbe interessare

disney channel
tv

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema