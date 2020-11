De Magistris riceve a il Tapiro e risponde a De Luca: "Io imbecille? Lui fa monologhi su Facebook"

"Qualche amministratore imbecille va in giro per le televisioni per parlare male di Napoli e della Campania: amministratori che magari non hanno fatto niente per le loro città, che non hanno alzato un dito per controllare la movida, mettere ordine e contenere il contagio. Questi soggetti vengono ormai utilizzati come “lo scemo del paese”, semplicemente per parlare male di Napoli e della Campania". Luigi De Magistris ha ricevuto il Tapiro di "Striscia la notizia" per queste pesanti parole verosimilmente a lui rivolte dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

Intercettato da Valerio Staffelli, il sindaco di Napoli ha commentato: "Non so se si riferiva a me. In ogni caso, c’è poco da dire a chi mi chiama imbecille, scemo del villaggio, sedicente sindaco o dice che dovrei essere affidato ai servizi sociali. Io mi sottopongo alle domande, anche a quelle scomode, lui invece fa i monologhi da solo, su Facebook, e non risponde alle domande. Nonostante tutto, se in questi giorni è disposto ad incontrarmi io ci sono".